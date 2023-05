O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alta Floresta (MT), no uso de suas atribuições legais, na Resolução Conanda nº 231/2022, e na Lei Municipal nº. 2020/2012, torna público, através do edital nº 04/2023, a retificação do edital de DEFERIDO E INDEFERIDO, a lista dos candidatos inscritos.

Depois de divulgado esse Edital de Retificação, as impugnações deverão ser apresentadas por escrito e protocoladas na sede do CMDCA, situada na Rua B 03, nº50, setor B, no horário das 07:00 às 12:00 – 13:00 às 16:00hs entre os dias 22 de maio à 31 de maio de 2023.