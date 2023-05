Na madrugada desta segunda-feira (29), um grave acidente aconteceu na BR-163 em Lucas do Rio Verde. A colisão aconteceu entre um carro de passeio e um ônibus. De acordo com a Concessionária Nova Rota do Oeste o acidente aconteceu por volta 0h07 no km 647 da BR-163, a equipe de resgate esteve no local e constatou a morte de um condutor do Cerato prata, placa Brasil.

Seis pessoas que viajavam no ônibus foram encaminhadas ao Hospital de Lucas do Rio Verde. Outros quatro passageiros saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. As informações iniciais apontam para uma colisão frontal seguida de tombando do ônibus.

Com o impacto o condutor do automóvel foi ejetado do veículo. A pista ficou interditada até as 5h30 para os procedimentos cabíveis. A Politec, PRF e Polícia Civil estiveram no local.