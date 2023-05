Com o fim do período chuvoso, a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Infraestrutura, está intensificando os trabalhos de patrolamento da malha viária rural da cidade. Nas últimas semanas os setores Oeste, Chácaras e as comunidades Salete, Bom Fim e Todos os Santos, foram atendidas.

“Acredito que estamos com 50% das nossas estradas recuperadas. Isso representa qualidade no transporte escolar, além de agilizar o escoamento da safra de grãos e transporte do setor pecuário”, explica o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel.

Patel explica ainda que, mesmo no período chuvoso foi possível realizar ações. “Conseguimos recuperar pontos críticos, e agora no período da seca, vamos conseguir intensificar”, pontua. Importante destacar que, segundo levantamento da Secretaria, a malha viária rural de Alta Floresta ultrapassa os 3 mil quilômetros. “Para as pessoas terem uma ideia do que isso representa, é como ir e voltar para Cuiabá duas vezes”, finaliza.