O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do município de Paranaíta publicou o edital de nº 001/2023 do Processo de Escolha, com data unificada, para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028.



Os interessados em disputar a eleição para escolha de novos membros do conselho tutelar devem preencher a ficha anexa ao edital e fazer inscrição na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, até o dia 30 de junho de 2023.



A eleição será realizada no dia 01 de outubro de 2023 e os eleitos serão empossados em 10 de janeiro de 2024. São 05 vagas para compor por quatro anos, para trabalhar 40h semanais, terão trabalho em regime de plantão e sobre aviso de acordo com as escalas estabelecidas, com remuneração de R$ 3.051,53.



O processo de escolha seguirá em quatro etapas sendo: 1ª - Inscrição e entrega de documentos; 2ª - análise da documentação/impugnação; 3ª - entrevista com psicólogo e exame de conhecimento específico; 4ª - processo de escolha. Os candidatos devem ficar atentos aos requisitos básicos, documentos necessários e datas.

Confira todos os detalhes no Edital abaixo:

download edital_836_paranaita_conselho.doc