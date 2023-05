Na manhã de ontem, segunda-feira, dia 29 de maio, a Prefeitura de Alta Floresta recebeu uma ambulância que será destinada para atender os moradores da comunidade Pista do Cabeça. Foram investidos R$ 300.500,00, sendo R$ 200 mil de emenda do Deputado Estadual, Nininho e R$ 100.500,00 em contrapartida do município.

O veículo foi adquirido através do Registro de Preço nº 156/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 026/2022. O veículo é uma ambulância tipo camionete 4x4, zero quilômetro, modelo 2022.

“Essa é mais uma importante conquista que teve apoio do deputado Nininho e do vereador Naldo da Pista. Com esse veículo vamos reforçar o nosso atendimento à saúde, e levar qualidade no transporte da saúde aos moradores da Pista do Cabeça. Agradeço ao deputado e ao vereador por esse trabalho conjunto, que beneficia toda a comunidade”, finaliza o prefeito Chico Gamba.