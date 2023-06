Mais duas frentes de obras simultâneas iniciaram esta semana na BR-163/364, em Jangada, com foco na recuperação estrutural da rodovia sob responsabilidade da Concessionária Nova Rota do Oeste. As frentes de manutenção fazem parte das cinco ordens de serviços assinadas pelo governador Mauro Mendes em 5 de maio, um dia após a MT Par, empresa de economia mista de Mato Grosso, assumir a concessão da BR-163/MT. Com mais esses dois pontos de interdição, a Nova Rota do Oeste recupera todo o trecho de Cuiabá a Sinop. As outras três obras estão em andamento desde o início do mês.

Seguindo o cronograma de atividades da Concessionária, os serviços ocorrem das 7h às 17h e estão concentrados no km 486 da BR-364, avançando sentido Cuiabá (sul); e no km 503 da BR-364, sentido Rosário Oeste (norte). A recuperação estrutural consiste na reestruturação da base, incorporando o revestimento/material existente e a inclusão de cimento nesta atividade. Concluída esta etapa, é aplicado o Tratamento Superficial Duplo (TSD), uma sinalização provisória e, após o período de cura, é feita a recomposição do pavimento com CBUQ e a sinalização horizontal definitiva.

Como se trata de uma obra mais robusta, a tecnologia utilizada nessa modalidade de recuperação estrutural conta com um comboio formado por sete equipamentos de grande porte, que atuam enfileirados em uma sequência de trabalho simultâneo. Por isso, a atenção deve ser redobrada e as orientações repassadas nos locais com obras devem ser respeitadas.

A Concessionária lembra que a maior parte do trecho em recuperação é de pista simples e a operação de tráfego em ‘Pare e Siga’ é necessária para dar continuidade ao serviço. Frisa ainda que está atenta ao período de escoamento da safra de milho e monitora o movimento na rodovia, sempre com foco na atuação para minimizar o impacto no setor de logística e do agronegócio.