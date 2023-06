Uma experiência de caminhada em meio à natureza lhe aguarda, onde você será o protagonista!

O EVENTO

No dia 02 de julho de 2023 (domingo), será realizada a 15° Caminhada na Natureza e a 1° Passarinhada Municipal. A organização geral do Evento está a cargo da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, sendo o Secretário Sr. Elói Luiz de Almeida, com sua equipe e a Direção de Turismo na coordenação geral.

Há também a contribuição de diversos parceiros da comunidade, entidades, instituições de ensino, empresas, associações, que se dedicam para que este tradicional evento, seja repleto de atividades para toda comunidade altaflorestense e seus visitantes.

Um evento para você que gosta de praticar a caminhada e ao mesmo tempo curtir belas paisagens rurais! Sejam todos bem-vindos!

A fim de contribuir com entidades filantrópicas e despertar a solidariedade, será realizada a ação de troca solidária, para que a Caminhada na Natureza também seja um atrativo ao envolvimento e cooperação com a comunidade local.

Local de concentração e Largada da Caminhada (02/07/2023, às 07h00 - Domingo): Chácara Aurora/Delmoro. Setor de Chácaras, Perimetral 1° Leste (Próximo ao Bairro Araras).

Link das Inscrições para a 15° Caminhada na Natureza: https://forms.gle/fNt7U2eqYrf7eMwt7

No mesmo dia e mesmo local, porém um pouco mais cedo (concentração às 05h00), será realizada a 1° Passarinhada Municipal em parceria com o curso de Ciências Biológicas da UNEMAT – Campus de Alta Floresta.

Passarinhar é a ação observar e apreciar as aves, as chácaras onde ocorrem a Caminhada da Natureza também são lugares excelentes para a prática de observação, devido a abundância de espécies encontradas. Os participantes poderão observar e fotografar aves, além de dialogar com outros observadores e com Professores que conduzirão a atividade. As vagas para a passarinhada são limitadas e podem ser realizadas por meio do formulário específico. Link aqui: https://forms.gle/12eijUS84ugbxon76

CONFIRAM ABAIXO AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES ACERCA DO EVENTO

Período de Inscrições: 05/06/2023 a 21/06/2023

Retirada de crachás: 27/06/2023 a 29/06/2023 (terça a quinta-feira)

Troca solidária Camisetas: 27/06/2023 a 29/06/2023 (terça a quinta-feira)

Local de Retirada dos crachás e troca solidária das camisetas: Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Rua Pessegueiro N.85. Rua em frente ao Viveiro Verdes Nobres, próximo a entrada do Bairro Boa Nova 3.

SOBRE A TROCA SOLIDÁRIA

A cada item da troca, o caminhante devidamente inscrito no evento, e de posse de seu crachá, poderá trocar um item da lista abaixo por uma camiseta. Sendo válido somente uma camiseta por inscrito. Fiquem atentos às datas pois serão unidades limitadas.

ITENS PARA TROCA DA CAMISETA:

1 Pacote de fraldas geriátricas tamanhos G ou GG, destinadas ao Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches;

1 Pacote de Leite em Pó integral instantâneo 400gr, destinados à Famílias em situação de vulnerabilidade econômica atendidas pelo CRAS (Centro de Referência de Assistência Social);

2 kg de ração para cães ou gatos (pacote avulso, por gentileza identificar o pacote se para cães ou gatos), que serão destinados à APAAF – Amamos Animais.

ESCOLHA SEU PERCURSO DE TRILHAS

Os participantes terão opção de duas trilhas:

Percurso Castanheira: 7,6km

OU Percurso Água: 4,5km

*Todos os inscritos que concluírem a caminhada e tiverem todos os carimbos em seu crachá, poderão concorrer a diversos brindes como: Bicicletas e TV.

PROGRAMAÇÃO GERAL

A Caminha na Natureza é uma opção de lazer para todas as idades !

Horário Atividade Condução 05h00 – 09h00 1° Passarinhada Municipal Observação de Aves Concentração na Chácara Aurora/Delmoro Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT Direção de Turismo *Inscrições em formulário específico Link aqui: Clique aqui ui 07h00 Recepção e Credenciamento na Chácara Aurora Sec. Inovação e Desenvolvimento Econômico - Dir. Turismo 07h10 Cerimônia de Abertura Cerimonial 07h20 Aquecimento Coletivo 1ª Largada -Saída Grupo 1 Suzana Gouvêa | Ritbox 07h45 2ª Largada – Aquecimento Grupo 2 Suzana Gouvêa | Ritbox 08h00 3ª Largada – Aquecimento Grupo 3 Último Horário para entrada nas trilhas Suzana Gouvêa | Ritbox 08h30 Música ao vivo Atrações locais 09h00 Aulão Gratuito Hit Box Suzana Gouvêa | Ritbox 09h50 Música ao vivo Atrações locais 08h00 - 12h00 Comercialização de lanches (Vendas no local) Opcional Beneficente em prol a Formatura dos Atiradores dos Tiro de Guerra 2023 em conclusão ao ano de instrução. 08h00 - 13h00 Atividades de Educação Ambiental e Divulgação Científica Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT 08h - 11h00 Atividades de Educação Ambiental Fundação Ecológica Cristalino FEC 12h00 as 12h30min Sorteio de prêmios Para quem concluir os percursos e estiver com todos os carimbos no crachá 12h00 - 13h00 Almoço Beneficente em prol a: 1-Liga Esportiva (Cardápio - Galinhada); Vendas no local de ticket do almoço 08h00 - 12h00 Brinquedos com acesso gratuito para todas as crianças Tio do Pula-pula

Necessário levar: Garrafa Com Água (Terá bebedouro para reabastecimento das garrafas no local de concentração na Chácara Aurora).

Recomenda-se aos caminhantes: o uso de roupas leves, camisetas de manga comprida, calça comprida, meias confortáveis de cano alto próprias para trilhas, calçados confortáveis e adequados para trilhas. Repelente sem cheiro. Chapéu/boné e protetor solar. Aos alérgicos a sugestão é levar sua pomada pessoal para alívio de picada de insetos.

***Somente poderão fazer os percursos das trilhas quem estiver com crachá e devidamente inscrito por meio do formulário de inscrição.

***Haverá inscrições no dia.

MAIORES INFORMAÇÕES

Endereço: Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Rua Pessegueiro N.85. Rua em frente ao Viveiro Verdes Nobres entrada do Bairro Boa Nova 3.

ou pelo e-mail: [email protected]