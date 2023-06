A presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ana Carolina Barchet, vai atuar no Grupo de Trabalho “Observatório do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas do Poder Judiciário”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A portaria com a indicação da advogada mato-grossense foi assinada pelo presidente do Conselho Federal da Ordem, José Alberto Simonetti.

O grupo tem como principal objetivo o desenvolvimento de projetos e a formulação de políticas, além da inclusão cada vez maior do meio ambiente na atuação estratégica do Poder Judiciário. “Nossa Constituição impõe tanto ao Estado quanto à sociedade o dever de preservar e proteger o meio ambiente. A atuação do observatório une o Poder Judiciário e a sociedade civil organizada neste importante debate”, destacou a advogada ao receber a missão.

Para Ana Barchet, diversas convenções e tratados que têm o Brasil como signatário deixam claro que o país não pode deixar a preservação ambiental de fora do processo de desenvolvimento. “Não há como frear o desenvolvimento, mas ele precisa ocorrer por meio de práticas sustentáveis práticas sustentáveis com a instituição de políticas públicas que visem a melhora na qualidade de vida das cidades e melhor utilização dos recursos naturais.”

Em 2020, Ana Barchet fez história e se tornou a primeira mulher mato-grossense a presidir uma comissão no Conselho Federal da OAB. Desde então, tem atuado no sentido de assegurar que o desenvolvimento e a preservação caminhem juntos.