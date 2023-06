Através do Decreto Municipal nº 167/2023, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio do prefeito Valdemar Gamba estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas para o 9 de junho, considerando o dia 8 de junho é feriado municipal, conforme Lei nº 1679/2008, em razão do dia de Corpus Christi.

O decreto dispõe que não se aplica aos plantões necessários e às atividades de caráter essencial cuja prestação não admita interrupções. Ainda de acordo com o decreto compete aos dirigentes dos órgãos, entidades e secretaria municipais a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais.