O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), por meio de ofício emitido nesta quarta-feira (7) pelo conselheiro Sérgio Ricardo, notificou a prefeitura de Acorizal para que disponibilize com urgência informações sobre indícios de fraude no pagamento R$ 2.243.730,00 em guias de recolhimento do Banco do Brasil.

A suspeita de irregularidade está sendo apurada em Representação de Natureza Interna (RNI) proposta pela área técnica do TCE, já admitida pelo conselheiro Sérgio Ricardo, relator das contas de Acorizal. Pelo menos 10 guias de arrecadação teriam sido pagas pelo Banco do Brasil à Prefeitura de Acorizal com valores entre R$ 50 mil e R$ 500 mil.

O conselheiro-relator determinou também uma inspeção in loco e auditores do Tribunal já iniciaram os trabalhos de apuração. Na RNI, também será averiguada a regularidade da contabilização de receitas públicas do Município.