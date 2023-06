Advogados e demais pessoas da sociedade devem ficar atentos para não serem vítimas de criminosos que estão utilizando nome dos tribunais mato-grossenses para aplicar golpes. A prática consiste no envio de mensagens via whatsapp com pedido de pagamento em troca de supostos favorecimentos ou andamento mais rápido nos processos.

Os criminosos alegam, por exemplo, que é necessário dinheiro para custear taxas processuais, honorários ou até mesmo influenciar decisões judiciais. Os métodos utilizados pelos estelionatários são sofisticados, inclusive com o uso de informações pessoais e detalhes do processo para ganhar a confiança.

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) alerta sobre a importância dos jurisdicionados estarem atentos para não cair na ação dos golpistas. Informa, ainda, que a Justiça do Trabalho não entra em contato por telefone ou whatsapp solicitando transação financeira.