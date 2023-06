O acidente envolvendo a carreta Volvo e o caminhão VW, ambos brancos, foi, no início desta manhã desta quarta-feira (14), na rua dos Manacás, no Jardim Jacarandás. Não houve feridos. A versão inicialmente apurada é que o caminhão trafegava pela Manacás sentido avenida dos Jatobás, quando houve a colisão com a carreta, que estava estacionada.

A dinâmica do acidente passa a ser investigada. O caminhão teve a frente bastante danificada, tendo o para-brisas quebrado, capô parcialmente arrancado, a lateral direita foi a mais afetada.