Foi realizada na manhã desta quarta-feira, dia 14 de junho, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), campus Alta Floresta, palestra sobre drogas licitas e ilícitas. As palestras foram realizadas pelo Coordenador do Programa Saúde na Escola, Claudiomiro Vieira e pela Juíza de Direito do Fórum de Alta Floresta, Janaína Rebucci Dezanetti. A instituição conta com 450 alunos no período matutino e 200 no período noturno.

No dia 26 de junho é o Dia Internacional de Combate às Drogas, onde há uma mobilização internacional da Organização das Nações Unidas (ONU), são ações voltadas a conscientização e prevenção dos malefícios que as drogas lícitas ou ilícitas representam na vida das pessoas.

Para a jovem Gabrielle Marino da Silva, 16 anos, moradora do Jardim Araras, e estudante de Técnico em Administração, ainda existem jovens que entrem nesse universo por influência de amigos. “Muitos falam que é muito divertido, mas a realidade é outra. É bom termos acesso as informações. Muitos adolescentes ainda são influenciados”, disse.

Vieira explica que esses trabalhos buscam fortalecer a prevenção. “Os trabalhos estão voltados ao contexto de conscientização e prevenção. Para este mês de junho, estamos em uma ação integrada com as equipes da Atenção Básica da Saúde, onde todos os PSFs estão levando isso até as escolas de sua abrangência”, pontua.

Segundo o coordenador, com a presença da juíza, é possível abranger o contexto familiar, onde ficou exposto quais as consequências causadas dentro das famílias. “Foi para eles entenderem todo o contexto. O Judiciário é, digamos, o final da linha, dentro dos contextos da dependência química”, lembra.

O Relatório Mundial sobre Drogas 2022, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), mostra que cerca de 284 milhões de pessoas — na faixa etária entre 15 e 64 anos — usaram drogas em 2020, número 26% a mais do que dez anos antes. Os números também preocupam no Brasil.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), em 2021, registrou 400,3 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool. A maior parte dos pacientes é do sexo masculino com idade de 25 a 29 anos.

Em sua fala a Juíza de Direito do Fórum, lembra que, este é o caminho a ser seguido. “Vejo essa atividade educativa muito importante, por estarmos trabalhando no campo educativo. Também estamos trabalhando uma mudança de mentalidade. Além das informações que foram repassadas, também damos essa palavra de apoio. Temos que conversar com os jovens, sobre o valor da vida, para fortalecer esse combate”, lembra.

A juíza faz um alerta importante ao destacar que, parte significativa das crianças que estão em casas de acolhimento, ou seja, que foram abandonadas, os pais biológicos são usuários. “Além das crianças abandonadas, parte significativa divórcios, a causa é o uso do álcool. Esse uso vai deixando um rastro de destruição nas famílias e na sociedade”.

Representando o prefeito, o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, destacou a importância da ação. “Pautar esse assunto é muito importante. Muitas vezes não temos esse diálogo tão claro em casa. Acho importante nós quebrarmos certos paradigmas no sentido de fazer essa abordagem”, finaliza. Os vereadores Claudinei de Souza Jesus e llmarli Teixeira prestigiaram o evento. Também estiveram presentes servidores do IFMT.