O Sistema Nacional de Empregos (Sine), unidade de Alta Floresta está atendendo em novo endereço. Também conhecido como Agência do Trabalhador, o órgão está com escritório na rua Pessegueiro, 85, antiga Faculdade São Manoel.

O local fica próximo ao acesso ao bairro Boa Nova 3, com horário de atendimento das 7h às 11h e das 13h às 17h. De acordo com informações que consta no site do Governo Federal, o Sine criado em 1975, sob a égide da Convenção nº 88 Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

É o Sine que as pessoas cadastram currículos para candidatar-se as vagas de trabalho. Também é na unidade que as pessoas buscam informações referentes a seguro desemprego, entre outros serviços.

Além do atendimento físico, também existe o Sine Fácil, que é um aplicativo para consultar requerimento do Seguro-Desemprego, além de receber mensagens sobre a data de liberação das parcelas e o valor, informações sobre notificação que suspendam o requerimento, recursos e dados do vínculo empregatício.