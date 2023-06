Duas pessoas ficaram feridas após um capotamento de um Fiat Fiorino na MT-208, na tarde de ontem domingo (18). O acidente ocorreu no km 141 da rodovia MT-208 sentido norte a Alta Floresta.

Segundo as informações da concessionária Via Brasil, o condutor do Fiat Fiorino perdeu o controle direcional, saindo da pista e parando sob a faixa de domínio. As vítimas apresentavam escoriações e foram atendidas pela equipe da concessionária e encaminhadas ao Hospital Regional de Alta Floresta.

As circunstâncias que resultaram no acidente serão apuradas.