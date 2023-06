A LATAM acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas em latam.com e demais canais para conectar Sinop (MT) com o Brasil e o mundo de forma mais ágil. Isso porque, em 1º de novembro deste ano, a companhia vai inaugurar o voo inédito entre o município no Mato Grosso e o aeroporto de Guarulhos, onde conecta os clientes para mais de 140 destinos no País e em todos os continentes, exceto Ásia.

A nova rota será operada quatro vezes por semana, intercalada com a rota Sinop-Brasília, que será alterada de sete para três voos semanais. Ao todo, a LATAM já transportou mais de 90 mil passageiros em seu primeiro ano de operação em Sinop, com mais de 80% de ocupação na rota entre o município mato-grossense e a capital federal.

Sinop tem grande demanda de viagens corporativas, com diversas instituições de ensino e uma economia com forte desempenho nos setores agropecuário e da agroindústria. O novo voo para Guarulhos será operado em aeronaves Airbus A319 (até 12 passageiros em cabine Premium Economy e 126 em Economy), que decolará às 3h (hora local) de domingo, segunda, quarta e sexta-feira. No sentido inverso, será operado às 22h35 (hora local) de sábado, domingo, terça e quinta-feira.