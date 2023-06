Com o objetivo de conscientizar os motoristas de caminhão sobre a importância da sua saúde e bem-estar para a sua profissão e para cuidar de suas vidas e das demais que transitam na estrada, a Via Brasil MT-320 realiza neste mês de junho a campanha “O caminho é a saúde”.

Além da divulgação de dicas sobre cuidados com a saúde, a concessionária organiza um evento para caminhoneiros nesta quinta-feira, dia 22 de junho, entre 8 e 15 horas, no Armazém Espaço Grãos, que fica na MT-208, km 137, em Alta Floresta próximo à Praça de Pedágio 3.

O evento contará com a presença da equipe de atendimento pré-hospitalar da Via Brasil para aferição de pressão e teste glicêmico; de profissionais do Instituto de Olhos de Alta Floresta para avaliação oftalmológica; serviços de corte de cabelo e prática de ginástica laboral; oferecimento de avaliação dos pneus com a equipe da Pneuzão; e divulgação de informações de segurança viária realizada por equipe da Polícia Militar.

Os participantes ainda receberão um informativo sobre cuidados com a saúde bucal oferecido pela Odontoclinic e brindes com kit de saúde bucal, bonés e marretinhas.