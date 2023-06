Destroços de uma aeronave de pequeno porte foram localizados, na manhã desta quarta-feira (21), na região da Serra da Borda, em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km ao Oeste de Cuiabá). Um corpo carbonizado foi encontrado no local.

De acordo com as informações, a busca foi realizada pela equipe do Ciopaer, bem como do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Militar. A ocorrência foi registrada no final da noite de segunda-feira (19).

Segundo a denúncia, um avião teria caído na região da Gleba Guaporé. As equipes foram até o local na terça-feira (20) e com a ajuda de moradores, encontraram o local. Foi necessário montar uma rota de resgate, já que o local é de difícil acesso.

Os moradores contaram ainda que, logo após a queda, ouviram uma explosão. Além dos destroços e do corpo, a polícia encontrou um fuzil antiaéreo calibre 50. A princípio, a polícia acredita que o avião estava sendo utilizado para o tráfico internacional de drogas. O prefixo da aeronave é boliviano.