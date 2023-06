O Procon-MT, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), alerta empresas e consumidores sobre um novo golpe que está sendo aplicado via e-mail com o nome da instituição.

A mensagem falsa dos golpistas que vem no e-mail relata que uma reclamação teria sido registrada contra a empresa ou consumidor, solicitando o comparecimento à unidade do Procon-MT no prazo de dez dias. Além disso, a mensagem traz um link por onde a pessoa poderia ter acesso aos que forneceria dados sobre processos em andamento.



“O Procon Mato Grosso não envia link para acesso dos fornecedores aos processos em trâmite no órgão. Assim, é importante que os fornecedores não acessem o link enviado e procure o Procon pelos seus canais oficiais”, esclarece a secretária adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, Gisela Simona.

De acordo com a secretária adjunta, é cada vez mais frequente o órgão receber consumidores que foram vítimas de golpes, especialmente os aplicados pela internet.

O Procon-MT ressalta que todas as notificações do órgão são via sistema ProConsumidor, pelo WhatsApp (65)99228-3098, Correios ou pelo e-mail: [email protected].