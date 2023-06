O que parecia improvável no passado, tornou-se realidade para os moradores do bairro Cidade Bela. Através dos trabalhos da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, vereador Derci Trevisan – o Pitoco –, e emenda parlamentar do Senador Jaime Campos. Os trabalhos irão beneficiar cerca de setenta famílias, contemplando aproximadamente 200 pessoas.

Foram pavimentados 8.981,21 metros quadrados de asfalto, que totalizam investimentos próximo de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1 milhão de emenda do Senador Jaime Campos e R$ 500 mil em contrapartida da Prefeitura.

Há mais de 20 anos no bairro, Maria Gesulira Barbosa, explica que já não tinha esperança em ver o “pretão”. “Não tinha esperança de sair asfalto. Antes saia asfalto em todo lugar, menos aqui”, explica.

Também moradora do bairro há 20 anos, a dona de casa, Lucinete Martins Rocha. “Não tinha mais esperança. Aqui era só barro e buraco. Aqui está ficando bom. Fiquei contente quando as máquinas chegaram, mas, ainda não acreditava. Quando eu vi as máquinas trabalhando, aí eu vi que realmente ia sair. Estou muito feliz”, comemora.

Mesmo com as primeiras movimentações, a moradora ainda estava desconfiada. “Será que vai memo? Ainda não tô acreditando (SIC)”, questionava. Ela ainda completa. “Só acredito quando ver passando. Agora eu estou vendo”, diz ela com um semblante de felicidade.