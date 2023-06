Segundo a Guarda Costeira, a descoberta foi feita por uma sonda perto de onde estão os restos do navio que naufragou em 1912 . Uma entrevista coletiva sobre o encontro dos destroços foi marcada para a tarde desta quinta, por volta de 16h, no horário de Brasília.

"Uma área com destroços foi descoberta dentro da área de busca por um veículo não tripulado perto do Titanic. Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações", disse o comando Nordeste da Guarda Costeira norte-americana, que coordena as operações de busca. Os destroços foram encontrados por uma sonda levada ao local por um navio canadense, o Horizon Artic.