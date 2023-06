Lançado pelo Banco Central do Brasil (BC) em 2020, o PIX já é utilizado por mais de 110 milhões de brasileiros e transformou as operações bancárias no país. Além do mais, por ser um sistema de pagamento que permite transferências instantâneas pelo smartphone, pode-se afirmar que essa tecnologia tem se tornado cada vez mais onipresente na vida da população de uma forma geral.

Justamente pelo fato de o PIX trazer maior praticidade e facilidade nas transações, essa modalidade se tornou a mais utilizada pelos microempreendedores brasileiros, além de entrar na lista das grandes empresas internacionais que atuam no país e começaram a introduzir o novo método de pagamento para os seus clientes ao longo destes últimos anos.

Principalmente em setores de alto apelo popular, como na indústria do entretenimento online, nota-se que em pouco tempo o PIX deixou ser um diferencial e sim algo essencial para algumas companhias.

Steam

A Steam é uma plataforma digital criada pela Valve Corporation para servir como distribuidora de jogos para PC. Há quase 20 anos no mercado, a empresa conquistou a liderança em jogos online no Brasil, com um catálogo digital que ultrapassa a casa dos 30 mil games.

Disponível para Windows, macOS, Linux e dispositivos móveis, ela conta com mais de 100 milhões de usuários ativos mensalmente. Parte de todo esse sucesso deve-se ao fato de seus recursos de interação serem bem otimizados — os usuários podem transmitir e conversar com amigos enquanto jogam com a confiabilidade de um sistema seguro e eficaz.

Com relação às formas de pagamento, a Steam talvez seja uma das companhias com o maior número de opções para o cliente: são mais de 100 possibilidades. E o PIX, é claro, não fica de fora da lista.

Vale destacar que o PIX passou a vigorar como forma de transação financeira oficial na Steam em junho de 2021, após o pedido de muitos usuários brasileiros nos fóruns de interação.

PokerStars

Empresa de poker online com clientes para Windows, macOS, Android e iOS, o PokerStars é uma das maiores plataformas de seu segmento no mundo. Não por acaso, internacionalmente é conhecido como “a casa do poker online”.

Anualmente, a empresa realiza uma série de torneios online que reúne os melhores jogadores da modalidade, como por exemplo a Copa do Mundo de Poker Online. Para os competidores mais assíduos, o PokerStars também oferece torneios diários e semanais para a comunidade brasileira.

Além de terem acesso a algumas das melhores competições, os clientes também têm passe livre para acessar às regras e classificações de mãos para variantes tradicionais da modalidade, como o Texas Hold'em, o Omaha e tantas outras.

Quando o assunto são métodos de operações bancárias, a companhia se destaca por sua clareza na distribuição das informações e variedade de formas de pagamento. Vale destacar que no site há uma seção repleta de conteúdo sobre PIX para os usuários, que explica passo a passo sobre como operar com a ferramenta em sua plataforma.

Duas grandes funcionalidades do PIX: PIX saque e PIX troco. Em novembro de 2021, duas novas modalidades de PIX foram aprovadas pelo BC: PIX Saque e PIX Troco.

No PIX Saque, o cliente vai até ao caixa de um estabelecimento qualquer e realiza o pagamento na quantia referente ao que pretender sacar em espécie. Já no PIX Troco, o usuário adquire um determinado produto e, ao fazer o pagamento, realiza uma transferência com um valor superior para receber a diferença em dinheiro.

Dessa maneira, a população brasileira tem acesso a dinheiro em espécie de uma forma mais prática, sem a necessidade de ter que se deslocar até a uma agência bancária, por exemplo.

É importante mencionar que não existe taxas de cobrança para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs) nos saques e trocos via PIX — cada pessoa tem direito a oito saques gratuitos mensais. Por outro lado, pessoas jurídicas poderão ser taxadas a partir da primeira transação no mês, algo que ficará a critério dos bancos.