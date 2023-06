A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, publicou, ontem, dia 21 de junho, a Portaria nº 001/2023, onde consta em sua súmula que está aprovado o regulamento das eleições para membros do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR).

De acordo com o documento publicado, e considerando que os mandatos dos atuais membros do Conselho, já se encerraram, faz-se necessário a realização de eleição para escolha dos novos membros, para seguir o estabelecido na Lei Municipal nº 882/1999, dessa forma designa-se os seguintes membros para a comissão eleitoral: Adelson José Milanes, presidente; Marcelo Moreira Basílio, vice-presidente e Maria Iunar Freitas Portão, secretária.

Podem concorrer empresas que estão diretamente vinculadas ao setor de turismo local e entidades (associações ou cooperativas) que possuem alguma ligação com o trade turístico. Foram encaminhados convites para a participação dos diversos segmentos. O mandato dos novos membros será para o biênio 23/25.

Considerando o disposto na Lei 2.346/2016, serão eleitos os representantes (titulares e suplentes) da Sociedade Civil Organizada nos seguintes setores: representante de Agência de viagem ou operadora; representante do segmento das empresas de hospedagem; representante do segmento das empresas de restaurantes e similares; representante do segmento de turismo de natureza (ecoturismo ou observação de aves); representante de profissional de turismo (Turismólogo, guia e condutor); representante do segmento de pesca esportiva; representante da Câmara dos dirigentes lojistas-CDL; Para mais informações sobre o processo eleitoral segue Portaria anexa.