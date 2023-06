O prêmio tem como objetivo incentivar a criação de práticas inteligentes e sustentáveis na administração pública dos municípios de Mato Grosso

O Governo de Mato Grosso lança, nesta terça-feira (27.06), o prêmio Cidades Inovadoras, com o objetivo de reconhecer e incentivar práticas inteligentes e sustentáveis na administração pública dos municípios de Mato Grosso. O evento será realizado a partir das 9h, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, em Cuiabá.

Estarão presentes o governador Mauro Mendes, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, e diversos prefeitos dos municípios de Mato Grosso.

Além do recebimento de recurso para ampliação das práticas inteligentes e sustentáveis, os municípios selecionados também serão assessorados por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento das novas práticas.

A solenidade também marca a abertura do encontro Cidades Inovadoras, contando com painéis, palestras e oficinas. Reunindo experiências exitosas em diversas regiões do país, o evento chega a esta edição com a proposta de abrir diálogo sobre práticas que podem tornar nossas cidades mais inteligentes e sustentáveis.