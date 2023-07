O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), realizou o “Arraiá do Caps”. Essa iniciativa objetivou promover a integração das pessoas que são atendidas na unidade. As atividades foram realizadas no salão da Fundação Servir. Também foi realizado o sorteio de vários brindes, que foram doados por empresas da cidade.

A confraternização teve direito a músicas e comidas típicas, quadrilha, além de muita diversão. A Assessora de Serviços em Saúde, Reinalda Verônica de Sousa, destaca que momentos como este são importante para promover uma integração. “Foi muito importante. Todos os presentes se divertiram e conversaram. Essa interação faz bem para a mente e para o corpo”, destaca.

No Caps são ofertados serviços de saúde de caráter aberto e comunitário voltados aos atendimentos psicológicos. São profissionais de diversas áreas que desenvolvem o trabalho de acolhimento, como psicoterapia, terapia ocupacional, entre outros.