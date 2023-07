Membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que atuam na região norte do estado e integrantes da Administração Superior participam neste final de semana, em Alta Floresta, de evento institucional. A programação começa no sábado (08) com a realização de curso de Inteligência promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional.



O encontro terá continuidade no domingo (09) com reunião para discussões de pauta administrativa. Na segunda-feira (10), haverá o evento “Diálogos Possíveis”, realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) – Escola Institucional do MPMT. A abertura dos trabalhos ficará a cargo do coordenador do CEAF, promotor de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade.



Promotores e promotoras de Justiça vão discutir meios de “Otimização da atuação no Tribunal do Júri”. O tema será abordado pelo promotor de Justiça em Alta Floresta, Paulo José do Amaral Jarosiski.



Integram o polo 7 as seguintes comarcas: Alta Floresta, Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta, Colíder, Nova Canaã do Norte, Terra Nova do Norte, Itaúba, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte.



DIÁLOGOS POSSÍVEIS – A iniciativa, segundo o coordenador da Escola Institucional, consiste na realização de palestras com o intuito de “construir diálogos possíveis acerca de temas pertinentes ao Ministério Público de Mato Grosso, tendo como produto final um compêndio com artigos sobre os debates”.