Golpistas têm usado nome do órgão para enganar vítimas

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) alerta aos cidadãos sobre práticas criminosas associando o nome do órgão a falsa venda de veículos em leilão.

Criminosos estão usando uma página na internet para suposta venda de veículos em leilão com o seguinte endereço: https://matogrossoleiloes.org/home/.

No golpe, a pessoa acessa o referido site, faz o lance via PIX para arrematar o veículo e é direcionado pelo golpista a vir a sede do Detran, em Cuiabá, para retirar o veículo supostamente adquirido.



O Detran-MT ressalta que os leilões realizados pelo órgão são elaborados pela Gerência de Leilões e divulgados em editais publicados no site oficial da autarquia (www.detran.mt.gov.br). Os últimos leilões realizados pelo Detran-MT foram em 2019. Desde então, o órgão realiza apenas reciclagem dos veículos inservíveis como processo de limpeza continuada dos pátios.



“Todo cidadão que deseja comprar um veículo pela internet deve se atentar quanto a segurança do site e também ir até o local indicado para certificar da existência do veículo antes de fazer qualquer pagamento”, orientou o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-MT, Alessandro de Andrade.