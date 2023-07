O Governo de Mato Grosso realiza, nesta segunda-feira (10.07), a aula inaugural para os Cursos de Formação de Soldados e Oficiais e Adaptação de Oficiais de Saúde da Polícia Militar do Estado. A solenidade acontece a partir das 17h, na Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, com a presença do governador Mauro Mendes.

Na cerimônia, será oficializado o início da 32ª turma do Curso de Formação de Soldados (CFSD), composta por 515 alunos convocados pelo concurso público da Secretaria de Segurança Pública, realizado em 2022, além de 10 alunos remanescentes de concursos anteriores.

Também serão iniciadas a 22ª turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO), com 30 alunos, e a 2ª turma do Curso de Adaptação de Oficiais de Saúde (CAOS), com cinco alunos, todos convocados pelo último concurso realizado pelo Estado.

As formações são realizadas para que os alunos possam se adaptar e adquirir conhecimentos específicos da carreira militar. O curso de soldados tem previsão de duração de um ano e o de oficiais duração de dois anos.