Será realizado nesta sexta-feira, dia 14 de julho, a partir das 14h, no Estádio Maestrão, o 1º Festival de Pipa Wake. Essa é uma iniciativa do Projeto Futuro e Wake Teens, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. O evento que será realizado não é válido como competição, sendo um espaço somente para as famílias e como iniciativa recreativa.

As pipas surgiram por volta do ano 1.200 a.C., na China antiga. Foram utilizadas como dispositivo de sinalização militar. Os movimentos e as cores das pipas eram mensagens transmitidas à distância entre destacamentos militares.

O político e inventor norte-americano Benjamin Franklin utilizou uma pipa para investigar e inventar o para-raios. Hoje, a pipa mantém a sua popularidade entre crianças de todas as culturas. Além de denominação pipa, esse brinquedo também é conhecido como papagaio, pandorga ou raia.