Nativa News

Geral 15/04/2021 08:17 Ministério Público de Mato Grosso empossa dois novos procuradores de Justiça na sexta-feira Foto: Reprodução O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso realiza nesta sexta-feira (16), às 9h, solenidade virtual de posse dos promotores de Justiça Amarildo Cesar Fachone e José Antônio Borges Pereira no cargo de procurador de Justiça. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do MPMT. Promovido pelo Conselho Superior do Ministério Público pelo critério de merecimento, o promotor de Justiça Amarildo Cesar Fachone ingressou no Ministério Público Estadual em 1993. Atuou nos municípios de Canarana, Barra do Garças, São Félix do Araguaia, Poconé, Diamantino, Cáceres, Várzea Grande e Cuiabá, onde desempenhou atividades na área criminal. Também atuou junto à Procuradoria Especializada Criminal, Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, além de auxiliar na Corregedoria-Geral do MPMT. José Antônio Borges Pereira, por sua vez, foi promovido ao cargo de procurador de Justiça pelo critério antiguidade. Atualmente exerce o segundo mandato consecutivo no cargo de procurador-geral de Justiça. Ele ingressou no Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 1992. Atuou nas comarcas de Alta Floresta, Dom Aquino, Jaciara e Cuiabá. A sua trajetória na Capital é marcada pela atuação nas Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. Exerceu ainda, sem prejuízo das funções, a coordenação do Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores (NARE) e do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – CAOP. Ocupou também o cargo de diretor-geral da Fundação Escola Superior do Ministério Público e foi presidente, por três mandatos, da Associação Mato-grossense do Ministério Público (AMMP). Com a posse dos dois novos membros, o Colégio de Procuradores de Justiça passa a ser composto por 35 membros. O colegiado é presidido pelo procurador-geral de Justiça.

