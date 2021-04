Nativa News

Acidente envolvendo uma carreta e um ônibus de viagem deixou 3 pessoas feridas na madrugada deste sábado (17), no km 583, da BR-163, na altura de Nova Mutum (264 km ao Norte de Cuiabá).

As informações são da Rota do Oeste, que foi acionada por volta da 00h17 para o local do acidente. Segundo apurado, o ônibus com placa de Goiânia (GO) estava com 19 passageiros, quando no KM 583, colidiu com uma carreta Scania azul, com placas de Brotas (SP).

Equipes da Rota do Oeste estiveram no local, prestaram atendimento às vítimas e encaminharam dois passageiros com ferimentos leves para o Hospital Municipal. E apesar do susto, todos passam bem.

A carga da carreta, sacos de adubo, ficou espalhada pela pista e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para conduzir a ocorrência, que só foi finalizada por volta das 3h55.