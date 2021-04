Está em fase de estudo no Ministério Público de Mato Grosso a realização de concurso público para servidores em 2022. A informação foi divulgada pelo procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, na reunião virtual de integração do programa “Vida Plena – MPMT pensando em você” com integrantes do polo 5, na manhã desta sexta-feira (23). O procurador condicionou o certame à manutenção dos índices de arrecadação do Estado, mas se mostrou otimista com relação ao tema.



A promotora de Justiça coordenadora do programa de qualidade de vida no trabalho, Claire Vogel Dutra, reforçou que o concurso deve ser regionalizado para efetivamente beneficiar os moradores locais e evitar possível evasão dos efetivos para Cuiabá, por exemplo. Cerca de 70 servidores, estagiários e colaboradores terceirizados das Promotorias de Justiça de Sorriso, Sinop, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Vera, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Porto dos Gaúchos, Cláudia, Marcelândia, Tabaporã e Tapurah participaram do encontro por meio da plataforma Teams.



Em razão da pandemia da Covid-19, a integração foi retomada de forma virtual. “Infelizmente não podemos estar pessoalmente presentes”, lamentou o procurador-geral de Justiça ao dar as boas-vindas aos participantes e destacar a satisfação de se reunir com as equipes dos polos. José Antônio Borges Pereira falou sobre as mudanças executadas no segundo mandato frente à PGJ, especialmente relativas à valorização dos servidores de carreira, prestou contas do atendimento de antigas demandas dos colaboradores da instituição e esclareceu dúvidas.



A promotora de Justiça Claire Vogel Dutra então detalhou as demandas levantadas em reuniões promovidas pelo Vida Plena no ano de 2019, e informou tudo o que já foi feito para solucioná-las. Falou sobre o arquivo físico, cadeiras e outros materiais ergonômicos, ginástica laboral, atendimento psicológico aos integrantes, atividades contínuas de integração, melhora da estrutura física das promotorias, acompanhamento de casos da Covid-19, entre outros assuntos. “A ideia da atividade de integração é, inclusive, pôr fim às angústias da pandemia”, destacou.



Na sequência, a psicóloga do programa, Morgana Moreira Moura, as assistentes sociais Josyane Lima de Cerqueira e Renata de Paula Teixeira, e as demais servidoras da equipe Rosimar Caetano Marino Moretti e Thaizi do Carmo Nardi realizaram dinâmicas com os servidores e falaram sobre os cuidados com a saúde física em tempos de pandemia e trabalho remoto, cuidados com a saúde mental, e como conciliar o trabalho remoto com filhos em casa. Perguntas foram lançadas no chat e respondidas pelos participantes, gerando interação entre as pessoas. No fim, foi encaminhado link de pesquisa para avalição da atividade e envio de sugestões.



Também participaram do encontro o diretor geral do MPMT, Ricardo Dias Ferreira, e o presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Mato Grosso (Sindsemp), Eziel da Silva Santos. O diretor falou sobre a importância de alinhar as ações ao Planejamento Estratégico da instituição e ressaltou que a missão do MPMT é oferecer excelência no atendimento à população. “Como servidores públicos temos que ter em mente um resultado melhor para o cidadão e toda a sociedade”, declarou.



Saiba mais - O programa “Vida Plena - MPMT pensando em você” foi instituído em abril de 2019 com objetivo de fomentar e coordenar projetos e ações voltados à valorização da qualidade de vida de membros e servidores. A iniciativa visa ainda a promoção da saúde, de melhorias no ambiente de trabalho, integração e de campanhas de comunicação para estimular a confraternização e o debate sobre temas de interesse público.



As próximas reuniões do Vida Plena serão com integrantes dos polos de Juína (7 de maio), Tangará da Serra (21 de maio), Barra do Garças (11 de junho) e Cuiabá (25 de junho).