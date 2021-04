Geral 28/04/2021 17:59 G1MT Aprovado revogação do cobrança de ICMS sobre energia solar em MT e projeto vai para 2ª votação A cobrança acontece desde março e tem gerado uma arrecadação ao estado na ordem de R$ 3 milhões, de acordo com o deputado Faissal Kalil. Painel de energia solar — Foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou em primeira votação a revogação da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a energia solar em Mato Grosso. A cobrança acontece desde março e tem gerado uma arrecadação do estado na ordem de R$ 3 milhões, de acordo com o deputado estadual Faissal Kalil. "O governo estadual e a Energisa estão segurando no artigo final da lei, e começaram a taxar e energia fotovoltaica. Todos os parlamentares são contra, por isso a revogação foi aprovada em unanimidade. O artigo é claro e diz que ficam isentos do ICMS as operações que são realizadas de energia elétrica sobre sistema de compensação, que é a energia fotovoltaica", afirma. A cobrança de imposto estadual relativa à energia solar fotovoltaica foi vetada no texto do projeto de lei que redefiniu uma série de incentivos fiscais em 2019. O texto ainda deve seguir para a segunda votação.

