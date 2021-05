A Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (Politec-MT) vai retomar os agendamentos para a solicitação e entrega de documentos de identidade serão retomados a partir desta segunda-feira (03).

O serviço de emissão do documento está suspenso em todas as unidades do Ganha Tempo do estado; bem como em postos de identificação localizados em municípios que se encontram com risco alto ou muito alto de contágio pelo coronavírus, conforme prevê o decreto estadual nº 874/2021.

Os atendimentos ao público serão realizados mediante agendamento no portal de Serviços do Governo do Estado, na categoria "Carteira de Identidade". Os agendamentos estarão disponíveis a partir dessa segunda-feira (03.05). A Politec informa que os agendamentos anteriores a esta data serão cancelados e deverão ser refeitos pelo requerente.

A Politec coloca à disposição os canais da Central de Atendimento ao Cidadão, através dos telefones 0800 647 8987 / 99953-8435, bem como o e-mail [email protected], para dúvidas ou informações.