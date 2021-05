Geral 03/05/2021 10:52 Mais de 6 mil empresas do estado de Mato Grosso participam das pesquisas econômicas anuais do IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu início, hoje, 3/05, à coleta de dados das pesquisas estruturais por empresas, que vão avaliar o desempenho da Indústria, do Comércio e dos Serviços no Brasil, em 2020. Além de levantar informações sobre pessoal ocupado, salários, receitas, lucros, áreas de atuação, as pesquisas também servem de base para o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB). Ao todo, em Mato Grosso 6.850 empresas deverão participar da Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), da Pesquisa Industrial Anual (PIA), da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) e da Pesquisa Anual de Serviços (PAS), que terão os questionários aplicados, via internet. Durante a fase de coleta, as empresas receberão orientação técnica dos agentes do IBGE sobre como responder e enviar questionários. Os informantes também podem conhecer melhor as pesquisas e tirar dúvidas sobre a política de proteção de dados do IBGE no site respondendo ao IBGE. Os questionários já estão disponíveis para download aqui. Neste ano, visando a facilitar o trabalho de preenchimento do questionário, o IBGE disponibilizou um arquivo que, após baixado, se conecta ao sistema das empresas selecionadas, permitindo o preenchimento automático dos dados. A empresa que deixar de enviar as informações ficará sem o certificado de quitação de informações estatísticas emitido pelo instituto, documento necessário para participar de licitações ou ter acesso a benefícios fiscais em órgãos públicos Empresas serão as maiores beneficiárias dos resultados A coleta vai até o dia 19 de novembro e os resultados das pesquisas devem ser divulgados entre junho e agosto de 2022. Já os dados que foram coletados em 2020 referentes a 2019, o IBGE deverá divulgar os resultados da PAIC, PAC, PIA e PAS entre junho e agosto deste ano. PIB por Setor e Subsetor Produtivo Coleta por telefone: Pesquisas do IBGE estão em campo com rotina ajustada à pandemia de coronavírus. Em virtude da necessidade de isolamento social, o IBGE se adequou para que todos os funcionários possam realizar seus trabalhos remotamente. É importante que a sociedade entenda a relevância da continuidade da produção das informações e atenda o IBGE pelo telefone para garantir que as informações que o país precisa continuem sendo produzidas. As pesquisas econômicas anuais de indústria, comércio e serviços feitas em empresas, permanecem utilizando os questionários eletrônicos auto preenchidos como a principal forma de coleta de dados junto aos informantes. Para uma parcela pequena, que solicitava responder presencialmente, serão intensificados os pedidos de resposta por telefone. Para isso, os funcionários do IBGE, nas 27 Unidades da Federação, estão executando as atividades operacionais descentralizadas pelo telefone e por e-mail.

Voltar + Geral