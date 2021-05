Geral 06/05/2021 16:19 Ana Flávia Martin I PCI Sinfra - MT divulga edital de Processo Seletivo com mais de 60 vagas Seleção é destinada ao cargo de analista de desenvolvimento econômico e social de diversas áreas Foto: Divulgação A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (Sinfra - MT) divulgou um novo edital de Processo Seletivo, que tem por objetivo a contratação temporária de profissionais de diferentes áreas. Conforme a publicação do certame, esta seleção disponibiliza 62 vagas para o cargo de analista de desenvolvimento econômico social das seguintes áreas: arquiteto e urbanista (1); engenharia civil (52); engenharia elétrica (1); engenharia florestal (2); engenharia mecânica (1); engenharia sanitária (4); engenharia de segurança do trabalho (1). Vale ressaltar que entre as oportunidades citadas acima, há inclusão de vagas para as pessoas que se enquadram nos critérios do edital. Requisitos e remuneração Para participar, é necessário que os candidatos possuam diploma de conclusão de nível superior na área de interesse. Aos profissionais contratados, a remuneração a ser recebida corresponde ao valor de R$ 6.195,73, e a jornada de trabalho para o exercício de suas funções será de 40 horas semanais. Procedimentos de participação Os interessados podem efetuar as inscrições no período de 19 a 27 de maio de 2021, às 18h, exclusivamente via internet, no site do Cebraspe, mediante o pagamento de R$ 46,00 de taxa de participação, até o dia 9 de junho de 2021. Como forma de seleção, os candidatos inscritos serão avaliados por meio de análise curricular e documental, no qual serão analisados os títulos e experiência. Em caso de empate na nota final, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: Tiver idade igual ou superior a 60 anos;

Obtiver a maior pontuação na alínea E do quadro de análise curricular e documental;

Obtiver a maior pontuação na alínea A do quadro de análise curricular e documental;

Obtiver a maior pontuação na alínea B do quadro de análise curricular e documental;

Obtiver a maior pontuação na alínea C do quadro de análise curricular e documental;

Obtiver a maior pontuação na alínea D do quadro de análise curricular e documental;

Tiver maior idade. Vigência O prazo de validade deste Processo Seletivo esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

