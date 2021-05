Geral 10/05/2021 07:50 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá MT registra nove casos de síndrome rara associada ao coronavírus Mato Grosso registra nove casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) temporalmente associada à Covid-19. O monitoramento da ocorrência da SIM-P em crianças e adolescentes de zero a 19 anos é feito pelo Ministério da Saúde, desde julho de 2020, para avaliar a magnitude da infecção pelo Sars-CoV-2 (coronavírus) na faixa etária pediátrica. De acordo com o ministério, a SIM-P apresenta quadro clínico de amplo espectro, associada à infecção pelo coronavírus, caracterizada por uma resposta inflamatória exacerbada, que acontece dias ou semanas após a infecção pelo vírus. É uma síndrome rara, mas grande parte dos casos evolui para forma grave, com necessidade de internação em Unidade de Terapia Iintensiva (UTI), e podem evoluir para óbito. Dos nove casos registrados no Estado, seis foram em crianças do sexo masculino, sendo a maioria (3) na faixa etária dos 5 aos 9 anos. Os outros três casos foram em meninas, sendo dois na idade de zero aos quatros anos, e um entre 10 a 14 anos. Em nível estadual, não há registro de óbitos em decorrência da síndrome. No país, são 903 casos confirmados da SIM-P temporalmente associada à doença em meninos e meninas, na mesma faixa etária, sendo que destes, 61 evoluíram para óbito (letalidade de 6,8%). Ainda em nível nacional, há predominância de crianças e adolescentes do sexo masculino 512 (56,7%), e crianças menores, nas faixas etárias de 0 a 4 anos (44,1%) e de 5 a 9 anos (32,7%). Dentre os óbitos, 50,8% (n=31) foram em crianças de 0 a 4 anos. Os sinais e sintomas da SIM-P são variados e afetam os sistemas gastrintestinal, respiratório, neurológico, renal, cardíaco, além de alterações mucocutânea e incluem: febre alta e persistente, cefaleia; náuseas, vômitos, dor abdominal; rash cutâneo, conjuntivite não purulenta; disfunções cardíacas, hipotensão arterial e choque.

Voltar + Geral