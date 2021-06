Geral 11/06/2021 14:10 Só Notícias/Luan Cordeiro e Lucas Torres, de Sorriso EMBRIAGADO: Condutor de Fiat Siena com placas de Alta Floresta é preso pela PRF Foto: Reprodução O homem, de 23 anos, conduzia um Fiat Siena azul, com placas de Alta Floresta, e foi preso, ontem à noite, pela Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 733 da rodovia. Ele passou por teste de bafômetro e apresentou resultado de 0,43 miligramas de álcool expelido pelos pulmões. Consta no boletim de ocorrência que o condutor tentou fugir. Foi dada ordem de parada, com gestos manuais e sinais luminosos, mas ele seguiu e foi abordado cerca de um quilômetro a frente. Ele declarou aos policiais que bebeu algumas cervejas após sair do trabalho e estava retornando para casa. Ainda confirmou que não tinha Carteira Nacional de Habilitação. O veículo foi removido por guincho. Já o homem, encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

