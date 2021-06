Geral 26/06/2021 06:02 Sedec promove 1ª reunião descentralizada com secretários municipais O objetivo é gerar a integração dos gestores municipais e interiorizar as ações do Estado O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, realizou nesta quinta-feira (24.06), a primeira reunião descentralizada com a participação de secretários de desenvolvimento e ou administração municipais. O objetivo do projeto é integrar representantes de todos os municípios para a levar políticas públicas estaduais à ponta, de forma mais rápida e com isso, apoiar o desenvolvimento municipal. O projeto visa ainda interiorizar as ações da Sedec, bem como, abrir espaço de diálogo, troca de experiências e cases de sucesso, a fim de colaborar efetivamente com o desenvolvimento dos municípios e regiões que fazem parte. Atualmente, muitos municípios não têm estrutura de uma secretaria ou coordenadoria voltada para o desenvolvimento econômico local. “Queremos incentivar essa criação, para que os gestores municipais apoiem o empresariado da cidade e atraiam futuros investidores. Temos ferramentas disponíveis para fomentar o desenvolvimento e criar esse ambiente de negócios. As reuniões que faremos irão levar esse conhecimento aos municípios”, destacou o secretário. A iniciativa foi bem recebida pelos gestores. O secretário de Indústria, Comércio, Emprego, Renda, Cultura e Turismo de Colíder, Lourenço Marani elogiou a ação. “Agradeço à Sedec por nos abrir portas junto ao Estado. Hoje quebramos paradigmas com essa linha direta às políticas públicas estaduais, que com certeza irão chegar de forma mais efetiva à base, que são os municípios. Essa é uma das maiores transformações de conhecimento que poderíamos conquistar, isso demonstra que temos um governo atuante e participativo”, frisa Marani. Para o secretário de Inovação e Desenvolvimento de Alta Floresta, Eloi de Almeida, esse foi o pontapé para a disseminação de um conhecimento que antes era concentrado. “Essa ação tem uma magnitude imensurável para o desenvolvimento de Mato Grosso, precisamos unificar o discurso para gerar o bem-estar coletivo. Obrigado por descentralizarem as ações do governo e aproximá-las de quem produz”, pontuou. Ao longo da reunião também foi apresentada a estrutura da Sedec e os serviços que cada adjunta e autarquia vinculada desenvolve, de modo a esclarecer dúvidas quanto a projetos existentes, linhas de crédito, incentivos fiscais e outras atividades que poderão ser acessadas para garantir o desenvolvimento econômico do Estado.

