Geral 01/07/2021 06:14 Congresso mundial sobre a fé unirá milhões de pessoas Testemunhas de Jeová realizarão evento virtual em 240 países e em mais de 500 idiomas É possível sentir paz interior apesar dos problemas? Este será um dos assuntos do Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová, com o tema: “Poderosos pela fé!” O evento será totalmente on-line pelo segundo ano consecutivo, respeitando os protocolos de saúde para evitar riscos de contaminação pela covid-19. A programação incluirá discursos, palestras, vídeos, entrevistas e leituras dramatizadas de trechos da Bíblia. O programa será transmitido em mais de 500 idiomas durante seis finais de semana em julho e agosto de 2021, reunindo entre 15 a 20 milhões de pessoas em 240 países. A programação estará disponível em seis partes — a primeira, a partir de 28 de junho de 2021, no site JW.ORG. No Brasil, uma das novidades será o recurso de audiodescrição (narrações que descrevem em detalhes o que está acontecendo nos vídeos exibidos) para pessoas cegas ou com deficiência visual. A programação também será disponibilizada para os surdos, em língua brasileira de sinais. Todos estão convidados para assistir a esse evento gratuitamente, acessando o site JW.ORG, sem necessidade de fazer cadastro ou login. Sobre o tema: Fé — como é possível uma palavra de apenas duas letras ter tanto significado? A verdadeira fé, baseada em evidências convincentes, pode nos dar o poder necessário para enfrentar os desafios da vida. A pandemia do coronavírus, o desemprego, problemas emocionais e familiares são tão desgastantes que fazem alguns perderem a fé em Deus e em dias melhores. Se tivermos fé, conseguiremos suportar as dificuldades com coragem e não vamos nos sentir derrotados, mas poderosos! Destaques: O primeiro dia do congresso vai explicar por que faz sentido acreditar na existência de Deus, no seu amor por nós e na sua Palavra. Vídeos em alta definição mostrarão como as maravilhas da natureza fortalecem a fé no Criador. O segundo dia apresentará relatos bíblicos que provam que é possível desenvolver e aumentar a fé mesmo em situações difíceis. No terceiro dia, uma série de discursos mostrará o que podemos aprender de mulheres dos tempos bíblicos que são exemplos de fé. Outro momento marcante será a exibição do filme: “Daniel — Uma história de fé”. A produção contará com tecnologia avançada para contar a cativante história bíblica do profeta Daniel, que enfrentou provações sem perder a fé! Veja o programa completo do Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová, “Poderosos pela fé!” no site www.jw.org. SERVIÇO — Programação do Congresso: Partes Disponível no JW.ORG em: 1 28 de junho 2 5 de julho 3 19 de julho 4 26 de julho 5 9 de agosto 6 16 de agosto

