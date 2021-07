O Ministério Público do Estado do Mato Grosso (MP - MT) recebe a partir do dia 5 de julho de 2021 as inscrições para o Processo Seletivo que busca a contratação de 410 vagas de estágio.

Todas as oportunidades são destinadas à estudantes matriculados no curso de graduação em direito. Esses alunos deverão atuar em jornada de 20 horas semanais de trabalho, com remuneração de R$ 826,35 ao mês, acrescido de auxílio-transporte no valor de R$ 177,07.

As vagas disponíveis serão distribuídas entre os municípios de Água Boa (2); Alta Floresta (6); Alto Araguaia (6); Alto Garças (2); Apiacás (2); Araputanga (1); Arenápolis; Aripuanã (2); Barra do Bugres (2); Barra do Garças (10); Brasnorte (2); Cáceres (16); Campinápolis (2); Campo Novo do Parecis (4); Campo Verde (2); Canarana (2); Chapada dos Guimarães (4); Cláudia (2); Colíder (4); Colniza (2); Comodoro (4); Cotriguaçu (2); Cuiabá (136); Diamantino (5); Feliz Natal (2); Guarantã do Norte (2); Guiratinga (1); Itaúba (2); Itiquira; Jaciara (6); Jauru (2); Juara (4); Juína (3); Lucas do Rio Verde (8); Marcelândia (2); Matupá (2); Mirassol D'Oeste (4); Nobres (2); Nova Canaã do Norte (2); Nova Monte Verde (2); Nova Mutum (5); Nova Ubirat (2); Nova Xavantina (4); Novo São Joaquim (2); Paranaíta; Paranatinga (4); Pedra Preta (2); Peixoto de Azevedo (4); Poconé (4); Pontes e Lacerda (4); Porto Alegre do Norte (4); Porto dos Gaúchos (2); Porto Espiridião (2); Primavera do Leste (3); Querência (2); Ribeirão Cascalheira (2); Rio Branco; Rondonópolis (16); Rosário Oeste; Santo Antônio do Leverger (2); São Félix do Araguaia (2); São José do Rio Claro (2); São José dos Quatro Marcos (1); Sapezal (2); Sinop (16); Sorriso (8); Tabaporã (2); Tangará da Serra (7); Tapurah (2); Terra Nova do Norte (1); Várzea Grande (28); Vera (1); Vila Bela da Santíssima Trindade (2); Vila Rica (4); Alto Taquari (2); Nortelândia e Poxoréu (2).

Os interessados em participar podem inscrever-se até às 12h, no horário de Brasília, do dia 19 de julho de 2021, apenas por meio do endereço eletrônico do CIEE.

A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova virtual no mesmo período de inscrição, a qual será composta por questões sobre direito constitucional: constituição da república federativa do brasil: títulos I e II. ministério público: destinação constitucional, princípios e funções constitucionais. direito civil: lei de introdução às normas do direito brasileiro. personalidade; capacidade; domicílio; bens; fatos e atos jurídicos; negócios jurídicos. direito penal: princípios constitucionais aplicáveis ao direito penal; aplicação da lei penal; classificação doutrinária dos crimes; do crime; da imputabilidade penal; concurso de pessoas.

Este Processo Seletivo terá validade pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação. Para mais informações basta consultar o edital disponível em nosso site.

download edital_de_abertura_n_01_2021.pdf