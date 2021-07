Geral 06/07/2021 18:38 www.reportermt.com.br Ônibus de viagem pega fogo e fica destruído em serra de MT Um ônibus de viagem, empresa não informada, pegou fogo durante a madrugada desta terça-feira (06) na região da Serra do Cachimbo, BR-163, cerca de 45 km do perímetro urbano de Guarantã do Norte (715 km da Capital). Não há registro de vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu à ocorrência por volta das 5h, onde fez o isolamento do local para evitar que novos acidentes acontecessem no local. Ainda de acordo com a PRF, o local é de difícil comunicação e o Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado para atuar no combate às chamas. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, responsável por investigar as causas do acidente. Outro caso O depósito de pallets, localizado no bairro São Matheus, em Várzea Grande, ficou completamente destruído após um incêndio de grandes proporções na manhã desta segunda-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 10 mil pallets foram atingidos e destruídos pelo fogo. Um caminhão da empresa explodiu e foi totalmente consumido pelas chamas. O prédio da empresa, onde funcionava o setor administrativo, foi parcialmente destruído pelo fogo. As chamas não atingiram nenhuma residência e ninguém ficou ferido. Os bombeiros controlaram o incêndio rapidamente e fizeram o rescaldo do local. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. Elas serão apontadas após o laudo da corporação.

