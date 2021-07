Geral 10/07/2021 06:28 Final de semana será de calor forte e baixa umidade do ar O calor continua alto neste final de semana, juntamente com a baixa umidade do ar em diversos municípios de Mato Grosso. Segundo o Instituto Nacional de meteorologia (INMET) as temperaturas podem chegar até 38°C em algumas localidades do estado. Em Alta Floresta, o sábado (10) a mínima de hoje pode ficar em 14°C e a máxima 33°C. No domingo (11) a mínima deve registrar 22°C e a máxima 35°C. Durante todo o final de semana, a umidade relativa do ar pode oscilar entre 21% e 66%. Cuiabá, o sábado (10) será de temperaturas altas. A mínima pode ficar em 19°C e a máxima 36°C. No domingo (11) a mínima deve registrar 20°C e a máxima 35°C. Durante todo o final de semana, a umidade relativa do ar pode oscilar entre 15% e 65%. Várzea Grande deve registrar temperaturas semelhantes à de sua vizinha Cuiabá. Por lá a mínima no sábado deve ser de 18°C e a máxima 34°C. Já no domingo, a mínima deve ser de 18°C e a máxima de 34°C. A umidade relativa do ar durante todo o final de semana deve oscilar entre 10% e 50%. O recordista de calor do final de semana é o município de Apiacás, por lá a temperatura pode atingir até 38°C.

