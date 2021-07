Geral 14/07/2021 08:33 Começa hoje inscrição para seletivo da Ager com salário de até R$ 7 mil Foto: Reprodução link até o dia 26 de julho. Estão abertas a partir desta terça-feira (13) as inscrições para processo seletivo da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT). As inscrições devem ser realizadas peloaté o dia 26 de julho.



Serão preenchidos onze cargos, sendo quatro vagas para Analista Regulador, que exigem formação em nível superior nas funções de: Advogado (2 vagas), Engenheiro Civil (uma vaga) e Engenheiro Eletricista (uma vaga). Para estas funções, o salário é de R$ 7.322,59.



Também são oferecidas três vagas de inspetores reguladores, com salário de R$ 3.275,04, e quatro para técnicos administrativos, com salário de R$ 3.330,43. As duas funções exigem formação em nível médio. Com exceção de um inspetor regulador, que será lotado em Rondonópolis, todas as outras vagas são para atuação em Cuiabá.



O processo seletivo cumpre um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Ager-MT para contratação de 24 profissionais para trabalharem de forma temporária na Agência Reguladora até a realização de concurso público. Em 2020 a AGER/MT já tinha lançado um processo seletivo preenchendo 13 vagas, o atual processo seletivo irá preencher os cargos remanescentes.

