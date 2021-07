Geral 17/07/2021 09:08 Lucas Rodrigues | Secom-MT Laice Souza é a primeira mulher a assumir a Secretaria de Comunicação de MT Secom voltou a ser Secretaria de Estado nesta semana A jornalista Laice Souza foi empossada, nesta sexta-feira (16.07), como secretária de Estado de Comunicação de Mato Grosso. Ela é a primeira mulher a assumir o posto. A cerimônia foi realizada nesta tarde e contou com a participação do governador Mauro Mendes, de secretários de Estado, servidores e profissionais de comunicação. Até então, a Secom era uma adjunta da Casa Civil, comandada pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, e agora passa a ser secretaria de Estado. "A demanda da Comunicação é muito grande e essa mudança vai desafogar as atribuições da Casa Civil, que são muitas. Quero agradecer ao Mauro Carvalho pelo belo trabalho que ele desempenhou no período que ele acumulou essa função. Hoje as notícias circulam muito rápido, temos muitas entregas ocorrendo e muitas vezes não conseguimos repercutir todas, além do constante combate às fake news. Essa mudança vai trazer uma comunicação ainda melhor para a sociedade", afirmou o governador. O secretário Mauro Carvalho destacou que a mudança da Secom de adjunta para secretaria de Estado não terá nenhum impacto financeiro. "Não haverá nenhum aumento de despesa. A Secom hoje está estruturada, articulada, equipada e merece ser uma secretaria. A Laice conquistou este espaço pela sua dedicação e trabalho, pois não é uma tarefa facil", destacou. A secretária Laice Souza agradeceu a confiança do governador e do secretário Mauro Carvalho e ressaltou o avanço na qualidade dos trabalhos desempenhados pela Secretaria. "Melhoramos muito, passamos a inovar na forma de fazer comunicação, levando as informações de uma maneira mais próxima da população. Me sinto muito honrada por ser a primeira mulher a ser secretária de Estado de Comunicação no dia que a Secom volta a ser secretaria. E se eu consegui estar aqui hoje, é porque tenho minha família como base, é porque nossos servidores têm nos ajudado e feito a Secom mostrar a sua importância", pontuou.

Voltar + Geral