Geral 19/07/2021 16:15 Redação I Nativa News Alta Floresta: Corpo de Bombeiros capturam jiboia que estava área de uma residência junto aos brinquedos Após ser capturada, cobra foi solta em um local longe do perímetro urbano, segundo os militares. Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira (19) para capturar uma jiboia que estava na área da residência no Bairro Residencial dos Ypês. Ao chegar no local, o solicitante mostrou onde o animal se encontrava, estando na área da casa, junto a brinquedos sobre algumas placas de EVA montadas no piso. Relatou-se que uma criança de 03 anos de idade viu a cobra junto aos brinquedos, chamando o pai para verificar o que havia encontrado. Segundo os militares a cobra foi capturada em segurança e estava aparentemente ilesa. Em seguida, ela foi solta em um local longe do perímetro urbano.

