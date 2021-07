Geral 20/07/2021 17:21 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereadores acompanham início das obras de pavimentação no Bairro Cidade Bela Prefeitura inicia, com recursos próprios, pavimentação em ruas que receberam emulsão asfáltica formulada com óleo de xisto, o Antipó Sempre atentos às ações do Executivo Municipal, os vereadores Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) estiveram na tarde desta segunda-feira (19.07), no Bairro Cidade Bela, juntamente com o prefeito Chico Gamba, para acompanhar o início das obras de pavimentação asfáltica. Conforme explicou o presidente Tuti, a Prefeitura de Alta Floresta vai pavimentar, com recursos próprios, as ruas que receberam emulsão asfáltica formulada com óleo de xisto, o chamado Antipó, como medida de resolver definitivamente o problema da poeira e da lama. Deverão ser contempladas com a pavimentação, por exemplo, ruas como a Rua Floriano Peixoto, a Rua Princesa Isabel, a Rua Visconde do Rio Branco e a Rua Vitória Furlani da Riva. A obra está no estágio de bota fora, ou seja, remoção do material que não será utilizado na preparação da base. Para os vereadores, a execução de mais esta obra de pavimentação asfáltica mostra o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Voltar + Geral