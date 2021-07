Geral 28/07/2021 07:28 Concessionária de energia abre 100 vagas com cargos iniciais e de formação específica em MT Há vagas para pessoas com o ensino médio completo e também para candidatos com formação específica para os cargos técnicos de eletricista de distribuição e engenharia. A concessionária de energia Energisa abriu 100 vagas para a contratação de leituristas, eletricistas, engenheiros, analistas e supervisores para trabalharem em todo o estado. De acordo com a concessionária, há vagas disponíveis para pessoas com o ensino médio completo e também para candidatos com formação específica para os cargos técnicos de eletricista de distribuição e engenharia. O salário oferecido, segundo a empresa depende do cargo, experiência e formação. Além da remuneração, o funcionário terá direito a planos de saúde e odontológico, previdência privada, Gympass, Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), entre outros. Os interessados devem ser cadastrar na plataforma de carreiras pela internet. Qualificação A maioria das vagas disponíveis são para eletricista, segundo a empresa. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), a Energisa está oferecendo um curso gratuito de qualificação profissional de eletricista de distribuição. Ao todo, são 240 vagas em Cuiabá, Cáceres, Sinop e Rondonópolis. Segundo a empresa, as inscrições devem ser feitas de forma presencial na unidade mais próxima. Para participar, o interessado deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade para mudança e ensino médio completo. Durante a inscrição, o candidato participa de um teste de português e matemática. Atingindo a nota mínima, ele é direcionado para novos testes. Os classificados são encaminhados para a Energisa, onde irão participar de testes vocacionais e entrevista. Se forem aprovados, estarão aptos ao curso.

