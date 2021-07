Geral 28/07/2021 15:09 Famílias de Alta Floresta são beneficiadas com doação de caixas d’água Iniciativa busca colaborar com a população no momento mais crítico da estiagem na região Em uma ação conjunta com a área de Responsabilidade e Transformação Social, a Águas Alta Floresta realizou a doação de 50 caixas d’água a famílias de baixa renda da cidade. A entrega aconteceu na última sexta-feira (23). A ação é uma continuidade ao plano de enfrentamento ao período de estiagem. As unidades foram entregues ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para que sejam distribuídas aos moradores, conforme critérios sociais. O objetivo da ação é diminuir o impacto da estiagem entre a comunidade que não possui reservação em suas casas. De acordo com a diretora geral da Águas Alta Floresta, Nilza Marques Fernandes, o uso de reservatórios individuais é uma alternativa para a garantia do abastecimento de água durante os períodos mais críticos ao longo da estiagem. “Em geral, estas famílias não possuem condições de adquirir caixas d’água para suas casas, algo tão fundamental. Temos feito nos últimos meses um mapeamento para identificar os bairros mais afetados com a falta de água em anos anteriores. A ideia é doar os reservatórios nestes locais”, explica. A doação é uma parceria entre a concessionária e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alta Floresta, por meio do CRAS. A unidade será responsável pela distribuição dos itens às famílias já selecionadas de acordo com critérios sociais e um cruzamento de dados em conjunto com a Águas Alta Floresta. Os moradores são, em uma maioria, assistidos pelo CRAS e integrantes do Cadastro Único de programas sociais. O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, participou da cerimônia de entrega das caixas. Ele aproveitou para ressaltar a parceria entre a Prefeitura e a Águas Alta Floresta, destacando o trabalho da concessionária em estudar e planejar futuras ações para evitar o racionamento de água na cidade, como já ocorreu no passado. “Essa entrega de caixas é uma medida paliativa para que a curto prazo o problema da falta de água seja minimizado. Mas sabemos que a concessionária já vem trabalhando para garantir o abastecimento de água em Alta Floresta, apesar do baixo nível de chuvas típico da estiagem. Além disso, contamos com a conscientização de cada um que está aqui para disseminar sobre a importância de evitar o desperdício. Vamos disseminar isso a todos que conhecemos”, reforçou o prefeito. Atendendo a uma população de 51 mil moradores, a Águas Alta Floresta tem em seu planejamento estratégico SERR, ações do eixo de Respeito às Pessoas. Iniciativas como a doação de caixas d’água reforçam esta preocupação com a sociedade. Outro pilar importante da concessionária e da Iguá Saneamento é a sustentabilidade. Em agosto de 2020, a Iguá foi a primeira empresa do país a emitir debêntures de infraestrutura sustentáveis (green & social). Os papéis, que totalizaram R$ 880 milhões receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao seu impacto socioambiental. Para Rosane Santos, Diretora Corporativa de Sustentabilidade da Iguá, ações como essa demonstram o compromisso da empresa em oferecer acesso ao saneamento básico e qualidade de vida às pessoas. Temos Respeito às pessoas, não apenas como um dos pilares do nosso plano estratégico de Sustentabilidade, o SERR, mas também como um dos compromissos de nossa companhia, nesse caso aqui, com essa doação, atendendo aos mais necessitados. Sabemos o quanto o período de estiagem prejudica a vida da população em Alta Floresta. Por isso, além dos investimentos que a concessionária está fazendo, juntamos forças com a Prefeitura para uma ação que ajuda a quem mais está suscetível à falta de água”.

