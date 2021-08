Geral 04/08/2021 09:21 Só Notícias/Luan Cordeiro e David Murba Nova Monte Verde: Morre no hospital criança ferida em acidente na MT-208 O menino, de 8 anos, morreu, hoje de madrugada, no Hospital Regional de Alta Floresta, onde estava em Unidade de Terapia Intensiva. Ele chegou a passar por cirurgia nos braços, pernas e fígado. As informações foram confirmadas, ao Só Notícias, pela secretária de Saúde de Nova Monte Verde, Karina Galdino. O corpo do menino deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar por exame de necropsia e ainda não há definição sobre os procedimentos fúnebres. Ele estava no Fiat Uno branco que capotou no último domingo, na MT-208, entre Nova Monte Verde e Alta Floresta, próximo a ponte do rio Apiacás. Sua mãe, a enfermeira Márcia Regina Maciel Bezerra, de 49 anos, além da técnica de enfermagem Claudete Catarina Polachini, de 58 anos, morreram no local. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, mas as primeiras informações apontam que o carro saiu da pista e caiu num barranco às margens da rodovia, atingindo árvores. O Uno ficou completamente destruído. As servidoras públicas trabalhavam no posto de Saúde da Família, Márcia era responsável pela unidade e Claudete pela sala de vacina. Ambas têm mais de 20 anos de serviços prestados à comunidade de Monte Verde. A prefeitura decretou luto de três dias manifestando “solidariedade à família, aos amigos e gratidão pela forma amorosa e dedicada com que desempenharam seu trabalho ao longo dos anos em que serviram à população”.

Voltar + Geral